شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سيراميكا تجتمع باللاعبين قبل مواجهة الجونة في انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق أبو العينين، نائب رئيس نادي سيراميكا، المشرف العام على قطاع الكرة، على متابعة تدريبات الفريق الأول صباح اليوم.

وقرر أبو العينين، حضور مران اليوم السبت، للاطمئنان على حالة الفريق قبل خوض أول لقاء رسمي بالدوري الممتاز أمام الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب خالد بشارة بالجونة.

وعقد رئيس النادي جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة الكابتن هيثم شعبان، لدعم الفريق قبل خوض المباراة الافتتاحية في الدوري الممتاز.

وشدد المشرف العام على قطاع الكرة في نادي سيراميكا، أثناء جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني، على ضرورة الظهور بشكل مميز مع بداية إنطلاق الدوري، من أجل الحفاظ على الشكل الطيب، والأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي، والسعي من أجل تحقيق نتائج أكثر إيجابية، خلال الموسم المرتقب.