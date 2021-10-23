إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز والسعيد مايسترو الوسط أمام عزام التنزانى

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لمواجهة عزام في مباراة إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا.

حراسة: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور.

ويفتقد بيراميدز في مباراة الليلة لجهود كل من: إسلام عيسى ومحمود وادى للإصابة، وناصر منسي والحارس أحمد دعدور؛ لعدم قيدهما بهذه المرحلة في القائمة الأفريقية.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، لتحقيق الإنجاز الإفريقي مع الفريق السماوى، بعد أن تولى المسؤولية قادما من الإسماعيلي خلفا لليوناني تاكيس جونياس، حيث حذر لاعبيه من خطورة نتيجة مباراة الذهاب مشدداً على أن نتيجة التعادل السلبى تقبل كل الاحتمالات، مطالبا لاعبيه بضرورة تسجيل هدف مبكر يقتل معنويات المنافس ويسهل المباراة، ويستعيد بيراميدز جهود نجمه عبد الله السعيد في مباراة الليلة، بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإجهاد.