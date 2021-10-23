شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والحرس الوطنى اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الأهلي بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله، ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين.

وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: علي لطفي، علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا» ومحمد شريف.