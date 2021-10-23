شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز وعزام يصلان ملعب الدفاع الجوى لخوض مباراة إياب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا نادي بيراميدز وعزام التنزانى إلى ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة عزام التنزاني في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل عزام ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب لدور الـ 32 من البطولة بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحرص لاعبى الفريق التنزانى على معاينة أرض الملعب فور الوصول، كما عاين لاعبو بيراميدز أرض الملعب أيضًا قبل الدخول لغرف خلع الملابس استعدادًا لخوض عمليات الإحماء.

وكانت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية قد أنهت استعداداتها، لتأمين مباراة بيراميدز وفريق عزام التنزاني، ويؤمّن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس والممر، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، ويتم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة المباراة.