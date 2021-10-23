شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز وعزام يصلان ملعب الدفاع الجوى لخوض مباراة إياب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا نادي بيراميدز وعزام التنزانى إلى ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة عزام التنزاني في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل عزام ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب لدور الـ 32 من البطولة بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وحرص لاعبى الفريق التنزانى على معاينة أرض الملعب فور الوصول، كما عاين لاعبو بيراميدز أرض الملعب أيضًا قبل الدخول لغرف خلع الملابس استعدادًا لخوض عمليات الإحماء.
وكانت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية قد أنهت استعداداتها، لتأمين مباراة بيراميدز وفريق عزام التنزاني، ويؤمّن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس والممر، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، ويتم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة المباراة.
وتفصلنا أيام قليلة عن عودة "الجماهير" لأحضان المدرجات مرة أخرى، بعدما قررت رابطة الأندية السماح لألفي مشجع بحضور المباريات، وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمين دخول الجماهير المدرجات.
وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع مهم ضم: أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي للرابطة، واللواء محمد نبيل الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية للأمن والحراسة وقيادات الجهات والمؤسسات الأمنية والمعنية كشركة تذكرتى وبريزينتيشن .
وتم الاتفاق على اضطلاع المجموعة الأفريقية بالتنسيق مع شركة تذكرتى، بتأمين كافة مباريات الدوري العام المصري نظرا للنجاح الذى تحقق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وما تلاها من تأمين أحداث رياضية دولية ومحلية، شهد لها الجميع بكفاءة وخبرة فى إدارة وتامين تلك الأحداث.
وتبدأ عودة الجماهير من أولى المباريات طبقا للجدول المعد بحضور الفين من جماهير الناديين، ويتم توفير وتهيئة المناخ الآمن لاستقبال عودة الجماهير، حيث وجه ارئيس مجلس إدارة الافريقية بتكثيف تدريبات الأطقم الأمنية والاستفادة من خبرات إدارة وتأمين الأحداث السابقة بما يهدف إلى استعادة الصورة الذهنية الجميلة لمباريات كرة القدم، أهمها "اللاعب رقم 12 هو الجمهور المصرى العظيم".