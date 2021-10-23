شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم ، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين.

وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ عل اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: علي لطفي ، علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق ، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا" ومحمد شريف.

جاءت بداية المباراة نشطة من جانب النادي الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف التسجيل ، وسنحت فرصة خطرة في أول دقيقة بعد مجهود فردي جيد من وليد سليمان الذي نجح في إختراق منطقة جزاء الضيوف ومرر الكرة إلى محمد شريف لكن الأخير أهدر فرصة التسجيل وسددها بعيداً عن الشباك.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الضيوف الذين ظهروا بشكل حذر وإعتمدوا على الهجمة المرتدة فقط وأسفروا الهجوم الأهلاوي عن هدف سجله محمد شريف في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى.

لم يهدأ الأهلي بعد هدف شريف وواصل الضغط على بطل النيجر الذي حاول على شن هجمات مُتباعدة على المارد الأحمر لكن دفاع الأخير أحسن التعامل مع هذه الهجمات .

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 17 بعدما مرر كهربا كرة رائعة من ناحية اليسار سددها أفشة برأسه في الشباك.

بعد الهدف الثاني حاول الضيوف زيارة مرمى على لطفي وسدد مهاجم الحرس الوطني كرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها علي لطفي بشكل جيد وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وسمح الأهلي لبطل النيجر لأن يتجرّأ ويقترب مرة أخرى من مرمى على لطفي وقاد جبريل ديور هجمة خطرة من الجبهة اليمنى ومررها إلى إنسا إيسوفو الذي سدد كرة على يمين على لطفي مُحرزاً الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 34.

وعاد الأهلي للسيطرة مرة أخرى عل مجريات المباراة وأهدر لاعبيه فرصة ثلاثية للتسجيل من وليد سليمان وبدر بانون وكهربا بعدما تصدى حارس الضيوف والقائم لهجمات لاعبي الأهلي وفرصتهم الثلاثية في الدقيقة 41 وواصل الأهلي السيطرة لكن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية بشكل واضح من جانب الأهلي حيث ظهر واضحاً أن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني طالب لاعبي الأهلي بين شوطي المباراة بضرورة الضغط على بطل النيجر وعدم ترك مساحة له للتسجيل كما فعل في الشوط الأول.

وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف ثالث سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 58 .

وتعرض وليد سليمان لأصابة خطرة نتيجة الصدام مع حارس مرمى بطل النيجر وإستمر علاجه عدة دقائق في أرض الملعب قبل ان يغادر المباراة ويشارك حسين الشحات بدلاً في الدقيقة 63.

وبعد مشاركته بدقيقة واحدة سجل حسين الشحات هدف رابع للأهلي من تمريرة رائعة من كهربا ورواغ الشحات حارس الحرس الوطني وأودع الكرة في الشباك.

وواصل الأهلي السيطرة على المباراة ونجح كهربا في تتويج مجهوده الجيد وسجل الهدف الخامس من تمريرة رائعة في الدقيقة 69.

ونال بدر بانون بطاقة صفراء ، قبل أن يشارك محمود وحيد بدلاً من على معلول ورامي ربيعة بدلاً من بانون ونجح حمدي فتحي في تسجيل هدف سادس في الدقيقة 89 من تسديدة قوي وبعدها يواصل الأهلي الضغط وينتهي اللقاء بفوز الأحمر 6/1.