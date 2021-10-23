شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يغادر مباراة الحرس الوطنى "على نقالة" والشحات بديلا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض وليد سليمان لاعب الأهلى للإصابة أمام الحرس الوطنى وغادر على نقالة ليحل حسين الشحات بديلاً له فى المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:حراسة المرمى: علي لطفي،خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق،خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم كهربا،الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى الدور القادم بعدما تعادل في لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، بينما يريد الضيوف إحراج بطل آخر نسختين من البطولة، والتأهل على حسابه لدور المجموعات، إما بالتعادل بأكثر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة.