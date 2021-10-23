شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتقدم على بطل أوغندا بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المصرى البورسعيدى الشوط الأول أمام نظيره سلطات الموارد الأوغندى، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية لاعب الفريق البورسعيدية في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي لتسكن الشباك.

ويلعب المصري مباراة اليوم بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: حسن على، فريد شوقي، إيزي إيميكا، وفي الهجوم إسلام عطية، محمد عنتر، وأوستن أوموتو.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في اوغندا، وهي المباراة التي شهدت اهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

ووصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري وبطل أوغندا إلى طاقم تحكيمي ينتمي إلى دولة إريتريا وهم، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".