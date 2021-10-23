شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو إلياس يتوج ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش فى غياب مصرى لأول مرة منذ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج دييجو إلياس، لاعب بيرو ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، والتى استضافتها الدوحة خلال الفترة بين 17 إلى 23 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 187 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة بطولات البلاتينيوم أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وفاز دييجو إلياس فى المباراة النهائية على منافسه النيوزلاندى بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 83 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 13-11, 5-11, 13-11, 11-9.

وشارك بالبطولة من مصر كل من: محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا، طارق مؤمن، مروان الشوربجى، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مازن جمال، يوسف سليمان، عمر مسعد، محمد أبو الغار، محمد الشربينى.

وغاب علي فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا وحامل لقب آخر نسختين من البطولة، عن المشاركة فى هذه النسخة.

ويعتبر مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى، هو آخر مصرى يودع بطولة قطر كلاسيك، بعد خسارته فى نصف النهائى أمام النيوزلاندى بول كول، ليغيب اللاعبون المصريون عن المشاركة فى نهائى البطولة وهو ما لم يحدث منذ 15 عاما.