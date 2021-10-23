شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عطية يتقدم للمصري أمام سلطات الموارد الأوغندي بالهدف الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إسلام عطية، لاعب فريق المصرى البورسعيدى، بالهدف الأول لفريقه أمام نظيره سلطات الموارد الأوغندى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف في الدقيقة 22 من كرة مسددة من خارج منطقة الجزاء على أقصى يسار الحارس الأوغندي.

ويلعب المصري مباراة اليوم بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: حسن على، فريد شوقي، إيزي إيميكا، وفي الهجوم إسلام عطية، محمد عنتر، وأوستن أوموتو.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في اوغندا، وهي المباراة التي شهدت إهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

ووصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري وبطل أوغندا إلى طاقم تحكيمي ينتمي إلى دولة إريتريا وهم، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".