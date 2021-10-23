الامارات | خوان كارلوس: الشارقة بحاجة إلى جهد مضاعف لتجاوز النتائج السلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن خوان كارلوس: الشارقة بحاجة إلى جهد مضاعف لتجاوز النتائج السلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الشارقة الإسباني خوان كارلوس الذي تولى مهمة تدريب الفريق مؤقتا خلفا للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري، أن هناك مرحلة صعبة يمر بها الفريق وأنه يجب النظر لجوانبها الإيجابية التي تتطلب التكاتف والتعاون وبذل جهد مضاعف لتجاوز سلسلة النتائج السلبية وتقديم المستوى الذي يعكس قوة الفريق وما يملك من إمكانات.

وأضاف خوان كارلوس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الفريق أمام عجمان التي ستقام يوم بعد غد في كأس رابطة المحترفين: "ليس أمامنا الكثير من الوقت للعمل ولا بديل عن الفوز وبلوغ المرحلة الثانية من البطولة، والضغوطات دائماً حاضرة كون الشارقة من الفرق الكبيرة والجماهيرية التي تتطلع لتحقيق الفوز دائماً".

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