شاهد.. رسالة غامضة تثير حالة من الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أثارت رسالة غامضة حالة من الجدل حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.



ويستعد محمد صلاح مع فريق ليفربول لخوض مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل نحو 24 ساعة من عمر المباراة، أثار رامي عباس، وكيل محمد صلاح، حالة من الجدل حول مستقبل النجم المصري، بعدما نشر تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب عباس: "بعض الناس يقفون في طابور في البرد ، من أجل السماح لهم بدخول المتجر ودفع آلاف الجنيهات مقابل حقيبة يد".

وعلى الرغم من أن الرسالة لم تتضمن أي إشارة مباشرة إلى موقف محمد صلاح من التجديد مع ليفربول، غير أن العديد من الجماهير اعتبرتها رسالة ضمنية إلى إدارة النادي الإنجليزي.

وشهدت التعليقات مطالبة بعض جماهير ليفربول لوكيل اللاعب المصري بإنهاء الأمور والموافقة على تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأشار بعض المعلقين إلى أن راتب محمد صلاح يقل كثيرا عن العديد من النجوم الذين يتفوق عليهم في المستوى، مؤكدا أنه محق في المطالبة بالحصول على راتب مرتفع.

وأشارت العديد من التقارير إلى رغبة صلاح في الحصول على راتب أسبوعي قيمته 500 ألف جنيه إسترليني من أجل تجديد تعاقده مع ليفربول، في الوقت الذي تعرض فيه إدارة النادي الإنجليزي حصوله على 220 ألفا فقط.

يُذكر أن صلاح أكد في تصريحاته الأخيرة رغبته في البقاء مع ليفربول حتى نهاية مسيرته الكروية، ولكنه أكد على أن هذا الأمر في أيدي ليفربول وليس بيديه.