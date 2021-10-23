الوداد المغربي يسعى لتعويض خسارته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى الوداد المغربي لتعويض خسارته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام هارتس أوف أوك الغاني، عندما يستضيفه في مباراة الإياب.



وكان الوداد قد خسر أمام الفريق الغاني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، الأسبوع الماضي.

ويستضيف فريق الوداد نظيره هارتس أوف أوك الغاني، مساء الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتُبث مباراة الوداد وهارتس أوف أوك عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية.

يُذكر أن الوداد يسعى لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن خزائنه منذ 4 سنوات، وتحديدا منذ الحصول عليه في عام 2017.