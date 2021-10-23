بايرن ميونخ يواصل انتصاراته وصدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

واصل بايرن ميونخ انتصاراته وصدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني وفاز بسهولة على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 4-0.



المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، وذلك على ملعب "أليانز أرينا" ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

رباعية البايرن جاءت عبر سيرجي جنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج والفرنسي كينجسلي كومان في الدقائق 16 و30 و82 و87.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند النقطة 11 بالمركز العاشر.

واستمر بروسيا دورتموند في مطاردة البايرن، وحقق الفوز على مضيفه أرمينيا بيليفيلد بنتيجة 3-1.

وسجل دورتموند ثلاثيته عبر إيمري كان وماتس هوميلز والإنجليزي جودي بيلنجهام في الدقائق 31 و45 و72، فيما أحرز فابيان كلوس هدف أصحاب الأرض الوحيد من ضربة جزاء بالدقيقة 87.

ورفع دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر أرمينيا في المركز قبل الأخير بواقع 5 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الألماني لموسم 2021-2022

بايرن ميونخ - 22 نقطة

بروسيا دورتموند - 21 نقطة

فرايبورج - 19 نقطة

باير ليفركوزن - 16 نقطة

يونيون برلين - 15 نقطة