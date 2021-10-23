شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والحرس الوطنى فى إياب دور الـ32 لدورى الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا».

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بطل النيجر وحسم التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، الذي حصده الأهلي في آخر نسختين وتوج به 10 مرات من قبل، وهو رقم قياسي تاريخي مُسجل باسم نادي القرن في البطولة.







































































