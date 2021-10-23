شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يكشف عن أتوبيس الفريق الأول الجديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، عن شكل الأتوبيس الجديد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، والذى سيكون مع الفريق في كل المباريات المقبلة.

ودخل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة نادى سموحة فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الدورى موسم 2021/ 2022، والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.

وكان إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد، قد طلب تنظيم معسكر مغلق حتى يستطيع الجهاز الفنى تجهيز اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة واختيار التشكيل الأمثل، الذى سيخوض به أولى مباريات الدورى، والذى بدوره وافق عليه محمد مصيلحى، رئيس النادى، والذى وعد بتوفير جميع مطالب الجهاز الفنى واللاعبين للظهور بالشكل الذى يتمناه جماهير الثغر.

وظهرت حالة من المنافسة بين اللاعبين لحجز بطاقة التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق، بعد الفوز الكبير على شبابه بخماسية نظيفة فى البروفة الأخيرة للفريق قبل مباريات الدورى.