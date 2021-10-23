كارتيرون يمنح أبو الفتوح إجازة يومين بسبب الغياب أمام إنبى

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، جاء قرار كارتيرون، بسبب غياب أبو الفتوح عن مواجهة إنبي المقبلة في الدوري الممتاز، بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء البنك الأهلي بختام بطولة الدوري بالموسم الماضي.

كما فضل الجهاز الفني للفريق إعطاء اللاعب راحة لالتقاط الأنفاس وعلاج الإرهاق بسبب مشاركاته مع الزمالك ومنتخب مصر خلال الفترة السابقة.

وخاض لاعبو فريق الزمالك الذين شاركوا في مباراة توسكر الكيني أمس، تدريبات استشفائية وتأهيلية خفيفة على هامش المران مساء اليوم السبت، كما قام هؤلاء اللاعبون بخوض تدريبات بالكرة بالتمرير فيما بينهم في مساحة صغيرة بالملعب، واستكمل اللاعبون الأساسيون أمام توسكر التدريبات بجمانيزيوم النادي من خلال خوض تدريبات لفك العضلات.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.