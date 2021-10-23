شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي وعائلته يؤازرون الأهلي أمام بطل النيجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي على التواجد في مدرجات استاد الأهلى والسلام لمؤازرة فريقه في مباراته ضد الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، جدير بالذكر أن الأهلي تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب بالنيجر.

واصطحب جونيور أجايي عائلته خلا تواجده في مدرجات استاد الأهلى والسلام لمؤازرة الأهلي.



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وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الحرس الوطني المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا».

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.