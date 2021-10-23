شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يعلن تشكيل المصري البورسعيدى أمام سلطات الموارد الأوغندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى تشكيل فريقه أمام نظيره سلطات الموارد الأوغندى في السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في اوغندا، وهي المباراة التي شهدت اهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

ووصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري وبطل أوغندا إلى طاقم تحكيمي ينتمي إلى دولة إريتريا وهم، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".