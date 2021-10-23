الامارات | كلاسيكو الأرض يفتقد ميسي ورونالدو للمرة الأولى.. هل باتت المباراة غير مثيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الأرض يفتقد ميسي ورونالدو للمرة الأولى.. هل باتت المباراة غير مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما يلتقي برشلونة وريال مدريد غدا الأحد ، ستكون المواجهة بينهما هي مباراة القمة (الكلاسيكو) الأولى بين الفريقين منذ سنوات طويلة التي لا تشهد حضور أي من النجمين الكبيرين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وترك كل من رونالدو وميسي بصمات رائعة وكبيرة في تاريخ مباريات الكلاسيكو على مدار السنوات الماضية عندما كان رونالدو نجما للريال وميسي نجما لبرشلونة.

ولكنهما يغيبان الآن عن مباراة الكلاسيكو بعدما رحل كل منهما عن فريقه.

ورغم هذا ، يفكر كل منهما في مباراة قمة أخرى في نفس التوقيت الذي يستعد فيه برشلونة والريال لكلاسيكو الغد حيث يخوض كل منهما مع فريقه الجديد غدا مباراة قوية لا تقل أهمية بالنسبة للفريق عن مباراة الكلاسيكو بالنسبة للريال وبرشلونة.

ويخوض ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان مباراة قمة تقليدية أمام مارسيليا غدا في الدوري الفرنسي فيما يخوض رونالدو مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد تحديا صعبا في الدوري الإنجليزي عندما يلتقي غدا فريق ليفربول الذي يقوده المصري محمد صلاح أفضل مهاجم في العالم حاليا.

ولهذا ، يمثل غدا الأحد واحدا من أبرز الأيام في مسيرة كرة القدم بأوروبا هذا الموسم.

ولأول مرة منذ سنوات طويلة، سيشهد كلاسيكو الدوري الإسباني غياب ميسي ورونالدو سويا على غرار ما حدث في أحدث نسخة من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) والتي شهدت غياب النجمين الكبيرين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال سويا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وعلى مدار تسع سنوات قضاها رونالدو في صفوف الريال ، لم يغب فيها اللاعب وميسي عن أي مباراة كلاسيكو بالدوري الإسباني حيث شارك كل منهما أساسيا في 17 نسخة من مباريات الكلاسيكو إضافة للمشاركة احتياطيا في مباراة واحدة على مدار تلك الفترة.

وكان لميسي الغلبة على رونالدو في هذه السلسلة من مواجهات الكلاسيكو بالدوري الإسباني حيث حقق مع فريقه الفوز في عشر منها مقابل أربعة انتصارات فقط للريال فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف ، سجل برشلونة 39 هدفا في هذه السلسلة مقابل 23 هدفا اهتزت بها شباكه.

ومع الأخذ في الاعتبار مباريات الكلاسيكو في مختلف البطولات بنفس الفترة التي قضاها رونالدو مع الريال، يصبح إجمالي انتصارات الريال هو عشر مباريات مقابل 14 انتصارا لبرشلونة وثمانية تعادلات في 32 مباراة كلاسيكو جمعت بين الفريقين في تلك الفترة بمختلف البطولات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news