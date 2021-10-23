نادي وحدة صنعاء يفوز على العروبة بهدفين مقابل هدف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

فاز نادي وحدة صنعاء على نادي العروبة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب الفقيد الخليفي بمدنية عتق ،في اطار تصفيات الجولة الثانية من دوري الاياب للمجموعة الاولى لكرة القدم في تجمع شبوة.



وافتتح التسجيل لاعب الوحدة محمد هاشم من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة، ليتمكن لاعب العروبة محمد الحرازي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16 ، فيما تمكن عبدالرحمن الشامي من تسجيل الهدف الثاني لنادي وحدة صنعاء في الدقيقة 33 من زمن الشوط الاول.

وبهذه النتيجة تصدر وحدة صنعاء صدارة المجموعة والاقتراب من مربعها الذهبي برصيد 14 نقطة .