دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الهلال وريفرز والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد الهلال السوداني لخوض تحدٍ جديد في دوري أبطال أفريقيا، وذلك حين يلاقي فريق ريفرز يونايتد النيجيري في إياب دور الـ32 من البطولة.



وكان فريق الهلال قد تعادل إيجابيا على ملعب ريفرز يونايتد في نيجيريا بنتيجة 1-1، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الهلال السوداني نظيره ريفرز يونايتد النيجيري في مباراة الإياب، مساء الأحد، على ملعب السويس الجديد في مصر، بسبب عدم جاهزية ملعبه وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الهلال وريفرز النيجيري عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية على الهواء مباشرة.

يُذكر أن الهلال يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة، أو حتى التعادل سلبيا من أجل بلوغ دور المجموعات، ليستفيد من قاعدة الهدف الاعتباري.