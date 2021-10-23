بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × الحرس الوطني

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الرسمي أمام الحرس الوطني، بطل النيجر، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت ، على استاد «الأهلي WE السلام»، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام الحرس الوطني كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا».

الهجوم: محمد شريف.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

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