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تغييرات في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الحرس الوطني

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الرسمي أمام الحرس الوطني، بطل النيجر، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت ، على استاد «الأهلي WE السلام»، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام الحرس الوطني كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا».

الهجوم: محمد شريف.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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