شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. راحة لخماسى الشباب وبرنامج خاص للبدلاء والمستبعدين من لقاء توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي، حيث تم تقسيم الفقرة إلى عدة مراحل.

وبدأت الفقرة بالجري بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها قفز حواجز وفقرة تأهيلية باستخدام بعض الأدوات التدريبية.. كما شهدت الفقرة تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى عدد من المجموعات، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بمتابعة هذه الفقرة مع فيرناندو مخطط الأحمال ومساعده أحمد عصمت.

وحصل سيف فاروق جعفر وحمدي علاء وسيد عبد الله نيمار ويوسف أسامة نبيه والسيد عطية ، لاعبو فريق الشباب بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد مشاركتهم مع فريق زمالك 2001 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ببطولة الجمهورية وانتهي بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

ويستعد الفريق الأول بنادى الزمالك لمواجهة إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.