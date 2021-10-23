شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الريشة الطائرة يفوز على أوغندا ويتأهل لنهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لنهائي بطولة إفريقيا المقامة بأوغندا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بعد الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 3 - 0.

وينتظر المنتخب المصري الفائز من المواجهة التي تجمع بين الجزائر وجنوب أفريقيا والجارية حاليًا.

وتضم قائمة الفراعنة 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح - أدهم حاتم الجمال - عبد الرحمن عبد الحكيم - محمد مصطفى كامل - ضحى هاني - نور يسري - جنا أشرف - جنا هشام".

ويقود الفريق فنيًا المدير الفني مصطفى كامل، فيما يشرف شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيسًا للبعثة.

وكان اتحاد الريشة الطائرة قد تأهل بـ3 لاعبين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة اليابانية طوكيو للمرة الأولى في تاريخه وهم "هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم".