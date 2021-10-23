شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة الشطرنج تحمى من الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف أن الكثير من ممارسى لعبة الشطرنج يمتلكون الموهبة والذكاء، خاصة أنها تلعب على أهم عضو فى الجسم وهو "المخ"، لاسيما وأنها تمارس بين مختلف الأعمار.

ممارسة الشطرنج لها فوائد عديدة، أبرزها بناء عضلات الكتفين وعضلات البطن، وتعزز من نمو الدماغ من خلال زيادة نمو التشعبات والتفرعات العصبية الخاصة بالدماغ البشرية.

كما أن ممارسة الشطرنج، ترفع معدل الذكاء وتساعد في الحماية من مرض الزهايمر، كما إنها مفيدة لكبار السن، خاصة أنه مع تقدّم العمر يصبح من المهم بشكلٍ متزايد إعطاء الدماغ بعض التمارين تمامًا كما نفعل مع العضلات الرئيسية الأُخرى، من أجل الحفاظ على صحة هذه العضلات، وإبقائها في حالة ملائمة.