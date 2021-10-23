جون سينا يؤكد أن الوقت قد حان لزيارة أبوظبي

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي تعاونها مع نجم السينما وحلبات المصارعة العالمية جون سينا ضمن حملتها الترويجية "الوقت قد حان" التي تدعو المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة العاصمة الإماراتية واستكشاف معالمها الطبيعية وتجاربها الاستثنائية.



وعقب طرح إعلان تشويقي الأسبوع الماضي، يعرض الفيلم الكامل الجديد، الذي تم إطلاقه اليوم، جون سينا مسافراً على متن طائرته، ثم يقرر فجأة التخلي عن رحلته عندما قرأ عما يحظى بها السياح في أبوظبي، مؤكداً أن "الوقت قد حان" لزيارتها الآن.

وتكون المفاجأة عندما يبادر سينا إلى القفز بالمظلة من الطائرة، محلقاً أثناء سباحته في الهواء فوق أهم معالم الوجهة السياحية قبل الهبوط فوق سطح متحف اللوفر أبوظبي، التحفة المعمارية الأيقونية. ويقدم الفيلم إطلالة بانورامية لرحلة سينا عبر المناظر الطبيعية الخلابة، ومواقع الجذب السياحي العالمية، والمنشآت والبرامج الترفيهية المذهلة في الإمارة.

ومع شمسها المشرقة على مدار العام، تشكل أبوظبي وجهة مفضلة لتمضية عطلات لا تنسى تحت شمس الشتاء الدافئة، إذ تحتضن عالماً متكاملاً من التجارب المبهرة للزوار الباحثين عن مغامرات ورحلات فريدة لذكريات لا تنسى، من الانطلاق في جولات عبر الكثبان الرملية الشاهقة في الصحراء، والاستسلام للراحة والاسترخاء على شواطئها الرملية النقية، إلى استكشاف مشهدها الفني والثقافي المعاصر النابض بالحياة، والاستمتاع بباقة متنوعة من أفضل فنون الترفيه العائلي ومعالم الجذب السياحي والمتنزهات الترفيهية العالمية. كل ذلك في العاصمة التي تدعو الجميع لزيارتها وتمضية عطلاتهم في منشآتها الفندقية الفاخرة على مدار العام، وخوض تجاربها الأكثر تنوعاً وتميزاً عن أي وقت مضى.

وجاء إصدار الفيلم الترويجي الجديد عقب إعلان الإمارة الترحيب بالسياح المطعمين القادمين من جميع دول العالم، والسياح غير المطعمين من الدول المدرجة على قائمتها الخضراء دون حجر صحي.