الامارات | ملاك ليفربول ينفقون الآلاف لشراء حقيبة يد ولا يريدون الدفع لمحمد صلاح.. وكيل الفرعون المصري فاض به الكيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك ليفربول ينفقون الآلاف لشراء حقيبة يد ولا يريدون الدفع لمحمد صلاح.. وكيل الفرعون المصري فاض به الكيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل وكيل نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، على الخط في مسألة المفاوضات الجارية حاليا لتجديد عقد الفرعون المصري الذي ينتهي في يونيو 2023، وكتب رامي عباس وكيل صلاح قبل قليل على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشور قوي، قال فيه: "يقف بعض الناس في طابور ، في البرد ، ليسمح لهم بعد ذلك داخل المتجر بدفع آلاف الجنيهات مقابل حقيبة يد".

ويأتي هذا الموقف الجديد من رامي عباس للتأكيد على تعثر المفاوضات وأن ملاك نادي ليفربول يرفضون الاستجابة لمطالب محمد صلاح وعلى رأسها منحه راتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني.

ويواصل رامي عباس عيسى وكيل أعمال محمد صلاح، إثارة الجدل بتغريداته الغامضة، التي تتزامن مع تصاعد أزمة التجديد لمحمد صلاح رفقة ليفربول، بسبب المطالب المادية التي يطالب بها هداف الدوري الإنجليزي، من أجل الموافقة على البقاء بين صفوف الريدز لمواسم مقبلة، وعدم الالتفات للعروض المقدمة له من قبل عمالقة أوروبا.

ومن المنتظر أن يقف محمد صلاح أمام كريستيانو رونالدو غداً للمرة الأولى منذ انتقال الدون البرتغالي إلى الدوري الإنجليزي، وذلك خلال المباراة التي ستجمع ليفربول أمام مانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتقاضي كريستيانو رونالدو راتبا اسبوعيا يبلغ 550 ألف جنيه إستراليني، فيما يتقاضى محمد صلاح 225 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب صلاح في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، ويرى صلاح أنه يستحق زيادة راتبه إذ لم يوقع على عقد جديد منذ عام 2018 بينما ليفربول يرفض في الوقت الحالي كسر سقف الرواتب من أجل صلاح.

ويضغط صلاح بقوة من خلال عروض رائعة تمكن من خلالها من إحراز 12 هدفاً في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي حال موافقة ملاك ليفربول على تلبية مطالب صلاح سيصبح ثاني أعلى راتب للاعب في الدوري الإنجليزي بعد كريستيانو رونالدو .

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد سبع نقاط، مناصفة مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، بينما ساهم في وجود الريدز في وصافة ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 18 نقطة.

وكان صلاح قد اطلق أقوى تصريحات له منذ انتقاله إلى الريدز عام 2017، إذ توقع البعض ان تتسبب هذه التصريحات في تغيير المعادلة القائمة عليها علاقة النجم المصري مع ملاك ليفربول الذي تمضي ببطئ شديد نحو تجديد عقد صلاح الذي يعد في الوقت الحالي من أفضل لاعبي العالم، والذي ينتهي في يونيو 2023.

وفي حوار جرئ له مع صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، رمى محمد صلاح الكرة في ملعب ملاك ليفربول بخصوص مستقبله مع النادي الإنجليزي العريق، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وجود ضغوط جماهيرية على النادي الإنجليزي تساهم في الموافقة على شروط محمد صلاح وتجديد العقد خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ قال هداف الدوري الإنجليزي إنه يود الاستمرار مع ليفربول حتى نهاية مسيرته المهنية، لكن هذا الأمر لا يتوقف عليه بل على إدارة النادي.

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