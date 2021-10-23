شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشلسي يعزز صدارته بفوزه الكبير على نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عزز تشلسي صدارته بفوزه الكبير على نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بسباعية نظيفة بينها هاتريك لمايسون ماونت السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في المرحلة التاسعة من بطولة انجلترا لكرة القدم.



وسجل ماونت (8 و85 من ركلة جزاء و90+1) وكالوم هودسون أودوي (18) وريس جيمس (42) وبن تشيلويل (57) وماكسيميليان جيمس أرونز (63 خطأ في مرمى فريقه) الأهداف.

وحسم النادي اللندني الذي خاض المباراة في غياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بسبب الإصابة، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف أربعة في الثاني.

وهو الفوز الثالث تواليا لتشلسي والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة مبتعدا مؤقتا بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر ليفربول الذي يحل ضيفا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الأحد في ختام المرحلة.

ويملك مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب فرصة الانقضاض على المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين خلف النادي اللندني في حال فوزه على مضيفه برايتون لاحقا.

في المقابل، مني نوريتش سيتي بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقطتين من تعادليه في المرحلتين الاخيرتين وبقي في المركز الاخير، علما بأن الوحيد مع نيوكاسل وبيرنلي لم تذق طعم الفوز حتى الان هذا الموسم.

وضغط تشلسي منذ البداية وكاد مدافعه الدولي الالماني أنتونيو روديغر يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس المرمى الهولندي تيم كرول (5).

ولم يتأخر تشلسي في افتتاح التسجيل ونجح ماونت في هز الشباك بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن للحارس كرول وعانقت شباكه (8).

وهو الهدف الاول لماونت في الدوري هذا الموسم.

وأضاف تشلسي الهدف الثاني اثر هجمة منسقة مرر على إثرها لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش كرة خلف الدفاع إلى هودسون أودوي المنطلق من الخلف فتوغل داخل المنطقة ولعبها بيمناه على يسار كرول (18).

وعزز جيمس بالهدف ثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ماونت داخل المنطقة فلعبها ساقطة على يمين كرول (42).

وتابع تشلسي أفضليته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف رابع سجله تشيلويل بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة أسكنها الزاوية اليسرى للحارس كرول (57).

وبات تشيلويل أول لاعب انكليزي يهز الشباك في أربع مباريات متتالية منذ فرانك لامبارد في شباط/فبراير 2013.

وأضاف تشلسي الهدف الخامس عندما مرر هودسون أودوي كرة عرضية ارتطمت بيد المدافع أرونز وخدعت كرول (63).

وزادت محن نوريتش سيتي بطرد مدافعه بن جيبسون لتلقيه الانذار الثاني (65).

وكاد البديل الدولي المغربي حكيم زياش يفعلها في مناسبتين من تسديدتين مرت الاولى بجوار القائم الايمن وأبعد كرول الثانية الى ركنية (81).

وحصل الفريق اللندني على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد عندما لمس النروجي ماتياس نورمان بيده كرة لروديغر كانت في طريقها الى الشباك فانبرى لها ماونت وتصدى لها كرول على دفعتين (83) لكنها أعيدت لخروجه عن خط المرمى قبل التسديد فعاد ماونت وسددها مرة ثانية قوية على يمينه (85).

وختم ماونت المهرجان بهدفه الشخصي الثالث والسابع لفريقه اثر تلقيه كرة من البديل الاخر روبن لوفتوس تشيك اثر لعبة مشتركة مع زياش داخل المنطقة تابعها داخل المرمى الخالي (90+1).