شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد غياب كريم بامبو عن البنك الأهلي فى افتتاح مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب كريم بامبو صانع ألعاب فريق البنك الأهلى عن مواجهة طلائع الجيش في افتتاح مباريات الدورى المصرى الممتاز عقب تعرضه للإصابة خلال المشاركة فى أحد المباريات الودية لفريقه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وانتقل كريم بامبو بصفة نهائية لفريق البنك الأهلى لمدة 3 مواسم قادما من نادى الزمالك ويعد كريم بامبو من أبرز العناصر الأساسية للفريق عقب تقديم موسم جيد معه العام الماضى الذى تواجد خلاله ضمن صفوف البنك الأهلى على سبيل الإعارة وحصل على لقب هداف الفريق.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم جدول مباريات الدوري المصري الممتاز من الأسبوع الأول حتى الثامن ويفتتح فريق البنك الأهلي مبارياته بالدوري الممتاز بمواجهة طلائع الجيش الإثنين 25 أكتوبر الجاري على ستاد جهاز الرياضة.

وجاءت مباريات نادي البنك الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى

البنك الاهلي x طلائع الجيش

الإثنين 25اكتوبر علي ستاد بتروسبورت في الثالثة عصراً

الجولة الثانية

الأهلي x البنك الأهلي الأحد 31 أكتوبر علي ستاد السلام في الثامنة مساء

الجولة الثالثة

البنك الاهليx الاسماعيلي

الخميس 4 نوفمبر علي ستاد بتروسبورت في الثالثة عصراً

الجولة الرابعة

سيراميكا x البنك الأهلي

الخميس 18 نوفمبر علي ستاد المقاولون العرب في الثامنة مساء

الجولة الخامسة

الزمالكx البنك الأهلي

الإثنين 22 نوفمبر علي ستاد القاهرة في الثامنة مساء

الجولة السادسة

البنك الاهليx المقاولون العرب

الجمعة 26 نوفمبر علي ستاد بتروسبورت في الثالثة عصراً

الجولة السابعة

غزل المحلةx البنك الأهلي

الإثنين 20 ديسمبر علي ستاد غزل المحلة في الخامسة والنصف مساء

الجولة الثامنة

البنك الاهليx سموحة

الأحد 26 ديسمبر علي ستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساء.