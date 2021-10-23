شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لأبو جبل قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مسئولي نادي الزمالك مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في ملف تجديد تعاقده مع النادي، حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي جديد وفقا للوائح الاتحاد الدولى.

وتحدث مسئولي الزمالك مع أبو جبل في معسكر برج العرب الأخير قبل مواجهة العودة أمام توسكر الكيني والتي أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف نظيفة، وأبدى الحارس موافقته علي التجديد للزمالك مؤكدا لمسئولي النادي أن الزمالك بيته، وسيتم عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة لحسم ملف التجديد رسميا.

من ناحية أخرى، استفسر مسئولو نادي الزمالك من رابطة الأندية عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، بعد قرار لجنة التسوية والتحكيم بإلغاء قرار إيقافه، والذي أصدره اتحاد الكرة لمدة 8 شهور قبل أن يتم تخفيض العقوبة لـ8 مباريات، على خلفية ما حدث خلال احتفالية الزمالك ببطولة الدوري العام.

وأكد مسئولو رابطة الأندية لنظرائهم في الزمالك أن تنفيذ القرار وبحث مشاركة اللاعب في مباراة فريقه الأولى ببطولة الدوري العام أمام إنبي بيد اتحاد الكرة، خاصة أن القرار صدر قبل تشكيل رابطة الأندية وبالتالي فلا يحق للرابطة التدخل في الأمر من قريب أو بعيد، مطالبين إدارة الزمالك بالتوجه لاتحاد الكرة لبحث إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها.

وكشف مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية، عن أن قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين فى الجبلاية تنفيذ القرار، مؤكدين أنه طبقاً لقانون الرياضة الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية ، وأنها خاصة بالمنازعات الرياضية وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون، مضيفاً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ليس هو صاحب الحق فى التدخل أو تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد من مسئولى الجبلاية، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز.