شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام عزام التنزانى.. الجباس ورمضان فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره عزام يونايتد التنزاني، في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.

وكان الفريق التنزاني قد نجح في العبور لهذا الدور من البطولة بعد تخطيه فريق هورسيد الصومالى بعد تغلبه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام عزام مكون من:"شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال- محمد حمدي - أحمد فتحي -نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - دودو الجباس".