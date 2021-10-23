شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجلس مرموش على دكة المنتخب حال عودة تريزيجيه من الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف عمر مرموش لاعب منتخب مصر وشتوتجارت الألمانى، قلوب وعقول الجماهير المصرية سريعا بعد تألقه فى الظهور الأول له بقميص الفراعنة الكبار، فى مباراتى ليبيا بتصفيات كأس العالم، حيث سجل هدف الفوز فى برج العرب بالاسكندرية وصنع أخر فى بنغازى، فضلا عن مستواه المميز فى المباراتين.

ويعتمد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على مرموش فى مركز الجناح الأيسر، وهو نفس المركز الذى يلعبه فيه محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزى ، وهو ما يثير التساؤل حول مصير مرموش مع منتخب مصر حال عودة تريزيجيه من إصابة الرباط الصليبى.

فى هذا الصدد، كشف مصدر بالمنتخب أن هذا الأمر لا يعتبر أزمة للجهاز الفنى بقيادة كيروش خاصة وأن مرموش يجيد اللعب فى أكثر من مركز وليس فقط الجناح الأيسر، فهو لاعب يتميز بالمرونة التكتيكية، لذا قد يستفيد منه المنتخب بعد عودة تريزيجيه فى مركز المهاجم الصريح أو صانع الالعاب وفقا لحسابات كل مباراة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم 2022، برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن ليبيا صاحب المركز الثانى بـ6 نقاط.