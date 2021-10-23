شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،عودة الحكام الأجانب للدورى المصرى.. 35 ألف دولار تسعيرة المباراة الواحدة ، أشرف بن شرقي فى مقدمة قائمة التجديد بالزمالك.

عودة الحكام الأجانب للدورى المصرى.. 35 ألف دولار تسعيرة المباراة الواحدة

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، فتح الباب أمام عودة الحكام الأجانب لمباريات الدورى الممتاز الجديد دون قيود، بحيث يستطيع كل ناد استقدام حكام أجانب لأى عدد من مبارياته فى الموسم الجديد.

وصلت البطاقة الدولية للزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباريات الدارويش بالدوري والتى يستهلها فى الجولة الأولى بمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وكان مسئولو الإسماعيلى قد استعجلوا نظرائهم في نادى كيب تاون سيتى الجنوب أفريقى لإرسال البطاقة الدولية لشونجا بعد التعاقد معه لمدة ثلاثة سنوات وقيده بالقائمة المحلية للفريق الأصفر استعداداً للموسم الجديد. رابطة الأندية للزمالك: إلغاء عقوبة شيكابالا من اختصاص الجبلاية استفسر مسئولو نادي الزمالك من رابطة الأندية عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، بعد قرار لجنة التسوية والتحكيم بإلغاء قرار إيقافه، والذي أصدره اتحاد الكرة لمدة 8 شهور قبل أن يتم تخفيض العقوبة لـ8 مباريات، على خلفية ما حدث خلال احتفالية الزمالك ببطولة الدوري العام.

أشرف بن شرقي فى مقدمة قائمة التجديد بالزمالك

وضعت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مقدمة قائمة اللاعبين المطلوب التجديد لهم قبل يناير المقبل، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد.

الأهلي يستلم الزي الجديد غدا تمهيدا لظهوره أمام الإسماعيلي

يستلم مسئولو النادي الأهلي الزي الجديد غداً الأحد، تمهيداً لظهور الفريق الأحمر به لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل خلال مواجهة الإسماعيلي في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون الزي الأساسي باللون الأحمر وهو اللون المميز للنادي الأهلي على أن يكون الزي البديل باللون الأسود، فيما تم تأجيل استلام الزي الثالث لشهر يناير المقبل حيث سيتم المفاضلة بين أكثر من لون قبل الاستقرار عليه بشكل نهائي.

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وعدا لعمر السعيد مهاجم الفريق باعطاءة فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة وتحديدا بداية من مباريات الدورى والتي يستهلها الزمالك بمواجهة إنبي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى للدورى.