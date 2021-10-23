شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكوالينى معلقا على مباراة بيراميدز وعزام التنزانى بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم السبت نظيره عزام يونايتد التنزاني، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة بيراميدز وعزام يونايتد التنزانى بتعليق محمد الكواليني، وضيوف الاستوديو (محمد عمر ) و (حازم إمام ) و (إسماعيل يوسف ) والفقرة التحكيمية مع (أحمد الشناوي ).

ويقود الحكم جورج جاتوجاتو من بوروندي إدارة مباراة بيراميدز وعزام التنزانى الليلة، ويعاونه المساعد الأول ديزير نكرونزيزا، والمساعد الثاني هيرفي كاكونزي، والحكم الرابع جافاري ندويمانا، ويراقب اللقاء الصومالي حاجي يابورو، والمنسق العام الليبي عصام شرف الدين، ويراقب إجراءات فيروس كورونا المصري الدكتور محمد سلطان.

ويفتقد بيراميدز في مباراة الليلة لجهود كل من إسلام عيسى ومحمود وادى للإصابة، وناصر منسي والحارس أحمد دعدور لعدم قيدهما بهذه المرحلة في القائمة الأفريقية.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الإنجاز الأفريقي مع الفريق السماوى بعد أن تولى المسؤولية قادما من الإسماعيلي خلفا لليوناني تاكيس جونياس.