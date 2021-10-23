شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمصرى أمام سلطات الموارد.. محمد عنتر وأوموتو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سلطات الموارد الأوغندي، المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية.

كان لقاء الذهاب الذي اقيم السبت الماضي في أوغندا انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وأضاع المصري ضربة جزاء في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوي

خط الوسط: حجاج عويس، فريد شوقي، إيزي إيميكا، محمد جريندو، محمد عنتر.

خط الهجوم: أوستن أوموتو

وتنص اللوائح على استبعاد الصفقات الجديدة من دور الـ32 لبطولتى أفريقيا، وهو ما يعنى حرمان المصري من الصفقات التسعة التي أبرمها هذا الصيف لذلك ضمت البعثة 18 لاعبًا فقط.