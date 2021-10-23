شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الأندية المصرية فى مباريات الذهاب للبطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض ثلاثة أندية مصرية اليوم السبت مباريات الإياب في بطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقى الأهلى مع نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر بينما يستضيف المصرى فريق الموارد الأوغندى وفي الختام يواجه بيراميدز فريق عزام التنزانى.





الأهلى يتعادل مع الحرس الوطني 1\1 فى أياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

تعادل فريق الأهلي مع الحرس الوطني بهدف لمثله خلال المباراة التى أقيمت على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا و تقدم على معلول للأهلي من ضربة جزاء وتعادل جبريلا ديولى لفريق الحرس الوطني.

ويستدرج فريق الأهلى في تمام السادسة مساء اليوم السبت نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.





بيراميدز يتعادل سلبيا مع عزام يونايتد في الكونفدرالية

وتعادل نادى بيراميدز سلبيا مع عزام يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد عزام يونايتد، فى إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على استاد عزام يونايتد.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره عزام، في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية.