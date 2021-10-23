شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل إلى نهائي بطولة DAC Pro للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الإسكواش، إلى المباراة النهائية لبطولة DAC Pro Squash 2021 بديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 61 ألف دولار.

وفازت نوران فى نصف النهائى على الأمريكية أوليفيا كلاين بلاتشفورد بنتيجة 3-0 : 11-4, 11-3, 11-8 .

بذلك تلتقى نوران مع الإنجليزية جورجينا كينيدى في نهائي البطولة في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أكتوبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثانى عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر الماضى، لتكمل بذلك البطلة المصرية عام كامل فى الصدارة.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تراجعت نور الطيب لأول مرة منذ اعلان اعتزالها العام الماضى، مركزين لتستقر فى المركز الخامس، فيما تقدمت الأملايكية أماندا صبحى إلى المركز الثالث وتراجعت الفرنسية كاميل سيرم إلى المركز الرابع.

وتراجعت هانيا الحمامى مركزاً واحداً لتستقر فى المركز السادس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع، وروان العربى فى المركز العاشر.