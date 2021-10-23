شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه الدنمارك فى الدورى الذهبى بباريس استعدادا لكأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد معسكرا مغلقا غدا الأحد، بالمركز الأولمبي بالمعادي، ويؤدي المنتخب تدريباته تحت قيادة الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، لحين انضمام المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو للمعسكر بداية من أول نوفمبر لقيادة التدريبات في الأسبوع الدولي الذي ينتهي 7 من الشهر نفسه، ويشهد انضمام اللاعبين المحترفين.

واستقر الجهاز الفني على لعب مباراتين وديتين خلال الأسبوع الدولي، مع منتخب مقدونيا يومي 5 و6 نوفمبر، وسيشارك المنتخب في دورة دولية ودية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، بمشاركة اليابان وقطر، وبعدها سيلعب مباراتين وديتين في القاهرة مع البحرين يومي 3 و5 يناير، قبل السفر إلى فرنسا.