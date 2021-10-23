شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الوداد المغربى بثلاثية والشحات يسجل هدفا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 23 أكتوبر 2020 حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على ضيفه الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليخطف المارد الاحمر تذكرة التأهل لنهائى أفريقيا الذى واجه خلاله الزمالك بنهائى القرن الشهير ويفوز باللقب بهدفين مقابل هدف، وتمكن مروان محسن من تسجيل الهدف الأول فى شباك الوداد المغربى بحلول الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، بعدما تلقى تمريرة بينية من عمرو السولية ينفرد على إثرها بالحارس ويضع الكرة في الشباك وتتوقف المباراة بعد عودة الحكم الجنوب اأفريقي فيكتور جوميز إلى الفار، وبعدها احتسبها هدفًا للأهلي لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 26 تلقى حسين الشحات تمريرة سحرية من أليو ديانج، ليراوغ الدفاع ويسددها في المرمى بطريقة عالمية، معززًا تقدم الأهلي بالهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني أحكم الأهلي سيطرته تماما على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 59 سجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث برأسية رائعة.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.