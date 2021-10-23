شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبطل النيجر اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون جمهور النادي الأهلي على موعد مساء اليوم مع مباراة مهمة رغم إنها لن تكون أمام خصم كبير ، عندما يلتقي بطل مصر وأفريقيا مع الحرس الوطني بطل النيجر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي والحرس الوطني وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والحرس الوطني؟

ج: يلعب الأهلي مع بطل النيجر في السادسة من مساء اليوم السبت في ملبع الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى.

س: ماذ حدث في مباراة الذهاب؟

ج: أقيمت مباراة الذهاب السبت الماضي بالنيجر وأنتهت بالتعادل بهدف لمثله وسجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء.

س: ماذا عن قائمة الأهلي لمباراة الحرس الوطني الليلة؟

وتضم قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورت 1 المباراة على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها ستديو تحليلي للمباراة.