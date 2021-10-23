أنشيلوتي: الكلاسيكو مباراة خاصة.. وحان وقت الفوز في "كامب نو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه حان الوقت ليحقق الفوز على غريمه التقليدي برشلونة في ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة، غدا الأحد، في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "كارفاخال وهازارد عادوا وسوف يكونوا معنا غداً، لقد تدربا بشكل جيد ولكن من الصعب أن يكونا أساسيان".

وأضاف: "الكلاسيكو مباراة خاصة للجميع، نحن نجهز لها كمباراة خاصة ونعطي اللاعبين كل التعليمات اللازمة".

وأكمل: "اللاعبون يأتون ويذهبون ولكن ريال مدريد وبرشلونة سيقاتلان دائماً على الألقاب".

وشدد أنشيلوتي: "لم أفز مطلقاً في الكامب نو، وأعتقد أن الوقت قد حان للفوز".

وتابع المدرب الإيطالي: "النقاط الثلاث ضد برشلونة ليست الأهم، لا يزال هناك الكثير من الدوري الأسباني، إنها مباراة بـ3 نقاط فقط ولكنها مباراة خاصة".

وأكمل: "ليس هنالك فريق مفضل للفوز، هناك العديد من الجوانب التي تؤثر مثل الالتزام الجماعي".

وأتم أنشيلوتي: "الكلاسيكو مباراة خاصة وهذا لن يتغير حتى بدون كريستيانو وميسي وراموس، اللاعبين يأتون ويرحلون لكن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة مستمرة".