موعد مباراة الامارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الامارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة لها، ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم ايضا عمان والهند.

يفتتح منتخب الامارات الأولمبي مشواره في تصفيات كأس اسيا 2022 عندما يستقبل منتخب قيرغيرستان الاولمبي على ملعب نادي الفجيرة.

واستعد منتخب الامارات الاولمبي للتصفيات من خلال سلسلة من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية ولعب مباريات ودية مع عدد من المنتخبات الآسيوية والخليجية, وكذلك من أمريكا الجنوبية.

ولعل أبرزها مواجهة الابيض الاماراتي لمنتخب البرازيل الأولمبي قبل تتويجه بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، كما شارك الشهر الماضي في بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات وخاض 3 مباريات فاز في واحدة وخسر مباراتين.

وسوف تشهد التصفيات مشاركة 39 منتخباً تتنافس للحصول على 15 بطاقة متاحة في النهائيات، من أجل الانضمام إلى أوزبكستان المضيفة، حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

موعد مباراة الامارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

يحين موعد مباراة الامارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يوم الاحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب نادي الفجيرة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الامارات وقيرغيزستان في تمام الساعة 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت السعودية، 12:50 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

ينقل بث مباشر مباراة الامارات وقيرغيزستان في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً على قناة دبي الرياضية، بالأضافة الى قناة أبو ظبي الرياضية.

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