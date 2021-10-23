الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة ابها والفتح في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ابها والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الجولة التاسعة، ضمن مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021.

يستضيف ابها نظيره الفتح على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وعينه على اقتناص الفوز من أجل الخروج من منطقة الهبوط والتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل فريق ابها المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق زعيم الجنوب الفوز في مبارتين فقط، وتعادل في مباراة، وتعرض لخمس هزائم.

في المقابل يتواجد الفتح في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، حصدهم من 8 مباريات، حقق النموذجي الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهما، وتعرض لهزيمتين.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حققا الفوز في الجولة الماضية من الدوري السعودي، حيث فاز فريق ابها خارج ملعبه على الطائي 1-صفر، وأكتسح الفتح ضيفه التعاون بثلاثية بيضاء.

تنطلق صافرة بداية مباراة ابها والفتح في تمام الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة ابها والفتح في الدوري السعودي للمحترفين على قناة 5 SSC الرياضية، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق “خالد الميفر”.

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