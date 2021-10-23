الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء واويلرز في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرجاء المغربي واويلرز الليبيري في الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم السبت 23-10-2021.

يستقبل نادي الرجاء ضيفه اويلرز على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب الدور الثاني لبطولة دوري ابطال افريقيا 2022، وعينه على تحقيق الانتصار لتأكيد تفوقه، والتأهل إلى دور المجموعات.

وسيفتقد الرجاء للثلاثي الغير مسجل في القائمة الأفريقية، «حميد أحداد، جمال حركاس، ومصطفي كوياتي»، وتحوم الشكوك حول مشاركة «زكرياء الهبطي» بسبب إصابته في مباراة الذهاب.

وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الرجاء هو الأقرب للتأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الكبير لمراكش في المغرب بهدفين نظيفين، حملا توقيع حسين رحيمي ومحمود بنحليب.

وأقيمت مباراة الذهاب في المغرب بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بمنع ليبيريا من استضافة أي مباراة في بطولة قارية لعدم جاهزية ملاعبها.

الجدير بالذكر أن نادي الرجاء بدأ دوري ابطال افريقيا من الدور الثاني بعدما تم اعفاءه من الدور التمهيدي، في المقابل صعد نادي اويلرز على حساب أسكو كارا التوجولي بالفوز عليه (4-2)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء واويلرز في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا 2022، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت المغرب، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الرجاء واويلرز على قناة المغربية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي المغربي «عادل المسعودي».