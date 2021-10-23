الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي وآرمى باتريوريتيك في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي وآرمى باتريوريتيك في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة النجم الساحلي وآرمى باتريوريتيك في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 23-10-2021.

يستقبل النجم الساحلي التونسي نظيره الرواندي فريق آرمى باتريوريتيك على الملعب الأولمبي بسوسة في لقاء الاياب ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في الـ32.

تنطلق صافرة بداية مباراة النجم الساحلي وآرمي باتريوريتيك في تمام الساعة 14:00 بتوقيت تونس، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباشر مباراة النجم الساحلي وآرمى باتريوريتيك في دوري ابطال افريقيا على القناة التونسية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر أحداث اللقاء.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب كيغالي أرينا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم النجم في الدقيقة الثالثة عن طريق الطيب المزياني، وتعادل للفريق الرواندي اللاعب دجابيل مانيشيموي في الدقيقة 40.

ويحتاج الفريق التونسي في مباراة اليوم الى تحقيق الفوز بأي نتيجة للتأهل الى دور المجموعات بالبطولة القارية، على حساب فريق آرمي باتربوريتيك.

جدير بالذكر ان النجم الساحلي قد واجه نظيره الرواندي عام 2012 في دور الـ 32 ببطولة دوري ابطال افريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل السلبي، قبل أن يحقق جوهرة الساحل الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3-2 في تونس.

النجم الساحلي 2-0 آرمى باتريوريتيك

دوري ابطال افريقيا – إياب الدور الثاني

الملعب الأولمبي بسوسة

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الدقيقة 19 | النجم الساحلي يتقدم بالهدف الاول عن طريق “ياسين الشيخاوي” من ضربة جزاء

الدقيقة 47 | النجم الساحلي يُضيف الهدف الثاني عن طريق “ياسين الشيخاوي”

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