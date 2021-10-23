الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والحرس الوطني في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والحرس الوطني النيجري في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 23-10-2021، والتي ستقام على استاد السلام.

سيبحث النادي الاهلي عن تحقيق الانتصار على الحرس الوطني «جيندارميري ناشونال» بنتيجة ثقيلة والظهور بشكلٍ جيد لمصالحة جماهيره، بالتأهل إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022.

وكان حامل لقب آخر نسختين قد تعادل مع بطل النيجر بهدفٍ لمثله في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي 16 أكتوبر على ملعب جينرال سيني كونتش بمدينة نيامي.

وأبدى مدرب الاهلي «بيتسو موسيماني» إنزعاجه من هذا التعادل مؤكدًا أن رغبة الفريق الأولى كانت تحقيق الانتصار، كما انتقد الحكم بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء صحيحة للأحمر على حد قوله.

واستعاد المارد الأحمر خدمات نجمه محمد مجدي أفشة الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب تجهيزات حفل زفافه، فيما سيغيب صلاح محسن بعد معاناته من إصابة بسيطة.

على الجهة المقابلة، يأمل الجيش الوطني تحقيق التعادل بأكثر من هدف أو الفوز بأي نتيجة لإحراج البطل القياسي للمسابقة بالتأهل على حسابه إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

وصرح مدرب الجيش الوطني أن النادي الاهلي كان بمثابة الخصم المجهول حتى قبل بداية الشوط الثاني من مباراة الذهاب، وأكد بأنه سوف يستغل نقاط ضعف الفريق الأحمر في القاهرة لخطف بطاقة التأهل.

وتقدم بطل النيجر بشكوى للاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الاستقبال الغير لائق من قبل الاهلي على حد وصفه، ولكن الكاف رفض وأمر بإقامة المباراة في موعدها المحدد.

وسيدير مباراة الاهلي والحرس الوطني اليوم الحكم الموريشيسي «أحمد امتياز»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الاهلي والحرس الوطني على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 رأسي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 6/5.