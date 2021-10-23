موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة والمعلق

تعرف مع الخليج 365 على موعد الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 10 من الدوري الاسباني موسم 2022/2021، القنوات الناقلة والمعلق.

حددت رابطة الدوري الاسباني موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في مرحلة ذهاب الدوري الاسباني موسم 2022/2021، لتكون يوم الاحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة التابعة لإقليم كتالونيا.

تنطلق مباراة الكلاسيكو في وقت الظهيرة لتتوافق مع التوقيت المسائي في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، بهدف رفع نسب مشاهدتها.

تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت المغرب، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 18:15 بتوقيت سلطنة عمان والامارات.

من هو حكم الكلاسيكو؟

أسندت رابطة أندية الدوري الاسباني مهمة إدارة مباراة الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد للحكم الدولي الاسباني صاحب الـ 38 عامًا «خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز».

يعمل خوسيه ماريا سانشيز لدى أحد البنوك المحلية في منصب «خبير اقتصادي»، وهذه ليست المرة الأولى سيُدير فيها مباراة الكلاسيكو، حيث سبق له إدارة 4 مباريات سابقة بين قطبي الكرة الاسبانية.

ويرجع أول لقاء أداره خوسيه سانشيز بين برشلونة وريال مدريد إلى إياب مباراة كأس سوبر اسبانيا موسم 2018/2017، وانتهى بفوز النادي الملكي بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو.

واعتقد عشاق ريال مدريد أن تعيين خوسيه سانشيز حكمًا لمباريات فريقهم أمام برشلونة فأل حسن، لكن الصورة تبدلت فيما بعد، إذ خسر الميرينجي 3 مباريات معه أمام البلوجرانا.

وانتصر البرسا على ريال مدريد في حضور خوسيه سانشيز بنتيجة 3/صفر في منافسات الدوري الاسباني 2018/2017، وأقيم اللقاء بملعب سانتياجو برنابيو، وفي الموسم التالي 2019/2018 حقق برشلونة فوزًا كاسحًا على ملعب كامب نو بنتيجة 1/5 ضمن الجولة العاشرة.

وفي الموسم نفسه – 2019/2018 – انتصر برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف نظيفة لحساب إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد؟

يُمكن للمشاهد العربي مُتابعة ومشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد على قناة بي إن سبورتس القطرية الأولى، بصوت المعلق الرياضي التونسي «عصام الشوالي».

وتنقل المباراة كذلك على قنوات Setanta sports 1 وبريمير سبورتس وديجي سبورت 1 الرومانية، وبي إن سبورتس الانجليزية 2، وبي إن سبورتس الفرنسية 1 و2.

كما تنقلها القنوات الإسبانية المعروفة مثل movistar laliga 1 وإليفين سبورتس 1، وماكس سبورت 4.

وتنقل بالمجان على البث المفتوح لقناة تركمنستان سبورت في القمر الصناعي Most1 اتجاه 56 شرق، بتردد 12303 استقطاب عمودي وترميز 27500 وتصحيح 2/3.

ويمكنكم مشاهدتها كذلك على قمر Hellas sat2 في قناة تيليكوم سبورت 1 الرومانية، والبث المباشر المفتوح لقناة Laliga tv الناطقة باللغة الإنجليزية على القمر الصناعي Astra3A اتجاه 23.5 شرق، وتردد 11426 استقطاب عمودي، وترميز 29500 وتصحيح DVB-S2 8PSK 8/9.