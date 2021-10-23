شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يتحدث عن أهمية لقاء الأهلى وبطل النيجر ورأيه فى رحيل موسيمانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد يوسف المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام الحرس الوطنى بطل النيجر المحدد لها السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا مهمة جدا فى مشوار بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق فى ظل انتظار الجماهير منه تطوير الأداء.

وقال يوسف لـ تليفزيون الخليج 365، إن موسيمانى يحتاج أن يتهيأ نفسيا من قبل مجلس إدارة النادى الأهلى بإعطاؤه الثقة من أجل استعادة الروح والعودة إلى تحقيق النتائج والأداء الذى يرضى جماهير القلعة الحمراء.

وأشار يوسف، إلى أن الأهلى يمتلك عناصر قوية تمكن موسيمانى من التغيير والتطوير فى شكل الفريق، قائلا: إن هذه المباراة ستضع موسيمانى على التشكيل الأمثل للفريق فى الموسم الجديد.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى الدور القادم، بينما يريد الضيوف إحراج بطل آخر نسختين من البطولة، والتأهل على حسابه لدور المجموعات، إما بالتعادل بأكثر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة.

وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى على تكثيف جلساته مع لاعبيه لتحفيزهم على عبور موقعة الحرس الوطنى لتجنب المفاجأت الحزينة في دوري الأبطال الأفريقى أمام الفرق المغمورة مشدداً على رفضه التام تكرار سيناريو الاستهتار الذى حدث من بعض اللاعبين في لقاء الذهاب، مشدداً على ضرورة تحقيق فوز كبير يهدأ من ثورة الغضب الجماهيرية التي تحاوط الفريق لاسيما قبل إنطلاق مسابقة الدوري بالمواجهة المرتقبة مع الاسماعيلى في الجولة الإفتتاحية.