شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تعد فريق الطائرة بصرف جزء من المستحقات قبل نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن الحصرى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، عن وعد اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب بصرف جزء جديد من عقود اللاعبين قبل نهاية الشهر الجارى.

وقال الحضرى، إن اللجنة صرفت جزء من العقود مسبقا بعد الحصول على كافة المستحقات المتأخرة.

وأكد حسن الحصرى، المفاضلة بين لاعبان من صربيا وثالث من البرازيل من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد بعد صرف النظر عن التعاقد مع المحترف الكاميرونى "أرثر فوكينج".

وقال الحصرى فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن الزمالك يسابق الزمن من أجل التعاقد مع محترفان لتدعيم صفوف الأبيض بعد رحيل 3 لاعبين من القوام الأساسى وهم رضا هيكل وأحمد عبد العال درونكة ومحمد محسن.

واتفقت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بعد نهاية الموسم المنقضى مع حسن الحصرى، نجم الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك، على تدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد، خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى تدريب المنتخب الأول مؤخرا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك مؤخرا تعيين عبد الحميد الوسيمى رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي، وكلفت اللجنة "الوسيمي" بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادى خلال الفترة الحالية.

ويعد عبد الحميد الوسيمى أحد أشهر رموز نادى الزمالك ومنتخب مصر فى كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادى الجزيرة الإماراتي.